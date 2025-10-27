Sham TV: силы горцев-друзов отразили атаку беспилотников на Эс-Сувейду

Дроны запустили ополченцы арабских племен, которых поддерживают войска переходного правительства в Дамаске, уточнил телеканал

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 28 октября. /ТАСС/. Отряды сил самообороны горцев-друзов сбили несколько беспилотников, появившихся в небе над городом Эс-Сувейда - административным центром одноименной провинции на юге Сирии.

Как сообщил телеканал Sham TV, дроны были запущены ополченцами арабских племен, которых поддерживают войска переходного правительства в Дамаске. Атаке подверглись юго-западные районы города.

Друзские бойцы открыли огонь по воздушным целям в момент, когда беспилотники появились над жилыми кварталами. По данным телеканала, среди мирных граждан есть пострадавшие, всем им оказана медицинская помощь.

21 октября Эс-Сувейда и соседний с ней город Эль-Мадждаль подверглись удару беспилотников, что привело к обмену ударами между сторонами. 17 октября интенсивные перестрелки были зафиксированы на линии соприкосновения в районе населенных пунктов Ура и Хирбет-Самар.

Власти в Дамаске предупредили старейшин друзской общины о необходимости строгого соблюдения режима прекращения огня, который был установлен 19 июля после межобщинных столкновений на территории провинции.

Конфликт между арабскими ополченцами и горцами-друзами, проживающими в Эс-Сувейде, вспыхнул в середине июля. По данным газеты Asharq al Awsat, жертвами столкновений стали свыше 1,6 тыс. человек, военные действия привели к перебоям в водо- и электроснабжении южных районов, а также к нехватке продовольствия, медикаментов и топлива в городах.