Более 50% женщин в ФРГ не чувствуют себя в безопасности в общественных местах

Самыми небезопасными по мнению опрошенных стали клубы и вокзалы

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Более половины женщин в Германии не чувствуют себя в безопасности в общественных местах. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом Civey по заказу медиагруппы Funke.

По его данным, 55% женщин заявили, что не чувствуют себя в безопасности ни в одном из обозначенных общественных мест. Среди них улицы, общественный транспорт и парки. Самыми небезопасными, по их мнению, являются клубы и вокзалы - лишь 14% опрошенных женщин отметили, что чувствуют себя там безопасно.

Среди всех респондентов, включая мужчин, почти каждый второй (49%) пояснил, что не чувствует себя в безопасности ни в одном из упомянутых общественных мест. На вопрос о том, как участники исследования оценивают заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о безопасности женщин в общественных местах, результаты опроса показали неоднозначную картину. В частности, 47% немцев дали положительную оценку высказываниям канцлера, в то время как 42% оценили их отрицательно.

Опрос проводился с 23 по 27 октября. В нем приняли участие 5 тыс. человек.

14 октября канцлер ФРГ заявил, что власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и "далеко продвинулись в [решении проблемы] миграции". Однако, по его словам, в немецких городах эта проблема все еще существует, в связи с чем министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт занимается "организацией и проведением масштабных депортаций".

20 октября канцлер отказался ответить на вопрос, что именно он имел в виду, но рекомендовал задающим его обратиться к своим дочерям, чтобы получить, как он утверждал, "довольно четкий и ясный ответ". Высказывания Мерца вызвали осуждение и критику как со стороны политиков, так и общественности. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными", а в ряде немецких городов прошли акции протеста.