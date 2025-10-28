АСЕАН и КНР в Куала-Лумпуре подписали соглашение о "Зоне свободной торговли 3.0"

Подписание документа откроет путь к более глубокому сотрудничеству сторон

КУАЛА-ЛУМПУР, 28 октября. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай подписали обновленное соглашение о зоне свободной торговли. Церемония прошла на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре, передает корреспондент ТАСС.

"Это достижение, которое открывает путь к более глубокому сотрудничеству, укреплению региональной взаимосвязанности и общему процветанию наших народов", - объявил диктор трансляции.

О завершении консультаций по поводу создания "Зоны свободной торговли 3.0" в июле 2025 года сообщил глава МИД Китая Ван И.

Саммит АСЕАН проходит в Куала-Лумпуре с 26 по 28 октября. На полях мероприятия организован и целый ряд других встреч, в том числе в формате "АСЕАН плюс один" с представителями каждой из семи стран-партнеров (Австралия, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Россия и США), "АСЕАН плюс три" (Китай, Япония, Республика Корея), Восточноазиатский саммит (ВАС).

АСЕАН была основана в 1967 году и, после присоединения к ассоциации Восточного Тимора, объединяет одиннадцать стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Первый саммит ассоциации прошел в 1976 году. С начала 2025 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Лаоса к Малайзии.