Трамп заявил о крупном заказе Японии на поставки американского оружия

Президент также отметил, что США производят "лучшее военное оборудование в мире"

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получил от Токио крупный заказ на поставки оружия. Соответствующее заявление он сделал в начале встречи с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

"Я знаю, что вы существенно наращиваете военные возможности, мы получили ваш заказ на очень большое количество военного оборудования. А вы знаете, что мы производим лучшее военное оборудование в мире - авиацию, ракеты и все остальное", - заявил Трамп.

"Надеюсь, нам не придется слишком много его использовать, или не придется вообще. Но мы ценим этот заказ и ценим торговлю", - отметил американский лидер. "Мы будем выдающимся образом вести торговлю, в больших объемах, чем когда-либо. Мы подписываем новую сделку, и это очень справедливая сделка", - подчеркнул Трамп, не пояснив, о каком именно соглашении идет речь.