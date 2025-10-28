Премьер Малайзии: АСЕАН проявляет мудрость, поддерживая дружбу с США и КНР

Такой формат "позволяет укреплять доверие и преодолевать трудности", отметил Анвар Ибрагим

КУАЛА-ЛУМПУР, 28 октября. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проявляет мудрость и укрепляет доверие, придерживаясь нейтралитета и поддерживая дружеские отношения как с США, так и с Китаем, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, председательствующий на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре.

"Ранее мы встречались с президентом США Дональдом Трампом, а сегодня мы снова [встречаемся] с Китаем. Это отражает центральную роль АСЕАН", - сказал Ибрагим перед началом саммита в формате "АСЕАН - Китай", где Пекин представляет премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Я поздравляю своих коллег по АСЕАН с тем, что благодаря нашей мудрости мы сохраняем центральную роль и поддерживаем дружеские отношения со всеми странами. Мы считаем, что это позволяет укреплять доверие и преодолевать трудности", - добавил премьер Малайзии.

Саммит АСЕАН проходит в Куала-Лумпуре с 26 по 28 октября. На полях мероприятия организованы и другие встречи, в том числе в формате "АСЕАН плюс один" с представителями каждой из семи стран-партнеров (Австралия, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Россия и США), "АСЕАН плюс три" (Китай, Япония, Республика Корея), Восточноазиатский саммит.

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день, после присоединения к ассоциации Восточного Тимора, объединяет 11 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Первый саммит ассоциации прошел в 1976 году. С начала 2025 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Лаоса к Малайзии.