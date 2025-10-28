Япония и США подписали соглашение о "новом золотом веке" отношений

Государства также заключили соглашение о критических минералах

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент США Дональд Трамп подписали соглашения о "новом золотом веке альянса" между двумя странами, а также меморандум о сотрудничестве в области критически важных минералов. Трансляцию церемонии подписания вело японское общественное телевидение.

28 октября в Токио прошли переговоры между Такаити и Трампом.

Для Такаити это были первые переговоры с главой Белого дома с момента ее вступления в должность 21 октября. Для Дональда Трампа этот визит в Японию стал первым в ходе его второго президентского срока. Всего президент Соединенных Штатов посещал Японию четыре раза, последний - в 2019 году.