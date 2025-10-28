WP: бывшие сотрудники Минюста требуют снять обвинения с экс-главы ФБР

Как пишет газета, авторы ходатайства настаивают, что преследование Джеймса Коми "объясняется политической враждой и не подкреплено юридическими стандартами"

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Более 100 бывших сотрудников Министерства юстиции США требуют снять с бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми обвинения в даче под присягой ложных показаний Конгрессу. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на ходатайство, поступившее в федеральный окружной суд в штате Вирджиния.

Как пишет издание, авторы ходатайства настаивают на том, что "преследование [Коми] объясняется политической враждой и не подкреплено юридическими стандартами". Дело против экс-главы ФБР, по их мнению, "представляет собой акт личной мести со стороны президента" США Дональда Трампа. Газета отмечает, что ходатайство подписали более 100 бывших сотрудников Минюста, работавших как при республиканских, так и при демократических администрациях.

Обвинения в даче под присягой ложных показаний Конгрессу, а также создании препятствий отправлению правосудия были предъявлены Коми 25 сентября. Ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Коми не признает вину.

В конце августа Трамп в интервью порталу The Daily Caller заявил, что не возражал бы против взятия под стражу Коми и бывшего главы Центрального разведывательного управления Джона Бреннана в связи с их предполагаемой причастностью к распространению Демократической партией заведомо ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Фабрикация разведданных

Директор национальной разведки Тулси Габбард опубликовала в июле отчет, в котором говорилось, что администрация 44-го президента демократа Барака Обамы после победы республиканца Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард. По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в них. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.