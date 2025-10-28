Мадуро высоко оценил вступивший в силу договор о стратегическом партнерстве с РФ

Это соглашение выводит отношения двух стран на более высокий уровень, заявил президент Боливарианской Республики

КАРАКАС, 28 октября. /ТАСС/. Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России с Венесуэлой, который после подписи президента РФ Владимира Путина вступил в силу, выводит отношения двух стран на более высокий уровень, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в программе телеканала Venezolana de Televisión "С Мадуро плюс".

"Мы продвигаемся к более высокому уровню развития исторического и стратегического альянса [с Россией] по договору, который подписал президент [РФ Владимир] Путин", - указал Мадуро. Он подчеркнул, что союз двух стран "служит делу мира и развития".

Президент отметил, что договор "не останется просто теоретическим документом на бумаге", а вступит в действие, так как "Россия и Венесуэла близки и едины как никогда". Мадуро сообщил, что в Каракасе 28 октября "пройдет супервстреча бизнесменов" с участием сотен российских и венесуэльских предпринимателей для укрепления экономического сотрудничества двух стран.

Во вторник в Каракасе откроется первый бизнес-форум "Россия и Венесуэла - стратегические партнеры", который призван придать новый импульс расширению двухсторонних торгово-экономических отношений.

Путин 27 октября скрепил своей подписью ратифицированный Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой, что окончательно завершило процедуру вступления соглашения в действие. Этот договор был подписан 7 мая 2025 года в Кремле президентами РФ и Боливарианской Республики. В Венесуэле соглашение также ратифицировано и вступило в силу.