Венгрия стремится к альянсу с Чехией и Словакией в ЕС

Появление подобного альянса, "скептически относящего к Украине", может затруднить принятие любых решений относительно помощи Киеву, пишет газета Politico

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан © REUTERS/ Marton Monus

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования альянса в ЕС, скептически относящегося к Украине. Об этом заявил политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - Балаж Орбан газете Politico.

"Я думаю, что это произойдет и будет становиться все более заметным", - отметил Балаж Орбан. "Это очень хорошо сработало во время миграционного кризиса, именно так мы смогли противостоять происходившему", напомнил собеседник издания об усилиях Вишеградской четверки (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия). Стремление Венгрии к политическим альянсам в Брюсселе выходит, по словам политического советника, за рамки Евросоюза.

Появление подобного альянса, "скептически относящего к Украине", может, по оценке издания, "значительно затруднить" принятие любых решений относительно финансовой и военной помощи Киеву. Речь идет и об экспроприации Еврокомиссией (ЕК) блокированных на площадке Euroclear суверенных активов РФ.

ЕК пытается надавить в достижении этой цели на страны - члены сообщества. Брюссель намерен предложить им взять совместный кредит на десятки миллиардов евро в помощь Украине, если ЕС не удастся прийти к консенсусу по вопросу так называемого "репарационного кредита" для Киева за счет замороженных в Европе российских суверенных активов, говорится в публикации.

В Брюсселе надеются на то, что перспектива увеличения долга не понравится большинству стран ЕС, которые по-прежнему считают "репарационный кредит" лучшим механизмом финансирования Украины.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.