ЦТАК: делегация университета КНДР отправилась в Россию

Группа покинула Пхеньян 27 октября, в России они примут участие в международной конференции

СЕУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Делегация Политехнического университета имени Ким Чака во главе с ректором Пак Чжи Мином отправилась в Россию. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Группа покинула Пхеньян 27 октября, в России они примут участие в международной конференции. В аэропорту их проводили проректор университета Чон Сун Чжон и советник-посланник посольства РФ в Пхеньяне Владимир Топеха.

Двусторонние обмены между РФ и КНДР заметно активизировались со второй половины 2023 года, когда лидер народной республики Ким Чен Ын посетил Россию. В июне 2024 года РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Накануне главы МИД РФ и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи провели переговоры в Москве. Министр иностранных дел народной республики заявила о поддержке стремления Москвы к устранению первопричин конфликта на Украине. Ее также принял президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что отношения РФ и КНДР развиваются в соответствии с намеченными планами.