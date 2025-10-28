Политик Форд: Карни видел рекламу с Рейганом перед ее трансляцией в США

Глава провинции Онтарио не стал уточнять, понравилась ли эта реклама премьер-министру Канады, но добавил, что "он знал о том, что ее запустят"

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни видел скандальную рекламу с цитатами бывшего президента США Рональда Рейгана, которая стала причиной отмены торговых переговоров между Оттавой и Вашингтоном, перед тем, как ее стали транслировать американские телеканалы. Об этом заявил глава провинции Онтарио Даг Форд.

"Они (Карни и глава его администрации Марк-Андре Бланшар - прим. ТАСС) видели эту рекламу, и мы [решили] двигаться в этом направлении", - цитирует Форда газета The Globe and Mail. Форд не стал уточнять, понравилась ли эта реклама Карни, но добавил, что "он знал о том, что мы ее запустим".

27 октября Карни, который принимает участие в работе саммита АСЕАН, заявил, что правительство Канады не запускало в США рекламу с выдержками из речи Рейгана, в которой он критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли, и готово возобновить торговые переговоры с Вашингтоном.

23 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон прекратил переговоры с Оттавой по вопросам торговли, поскольку должностные лица Канады оплатили показ в США рекламы с критикой американских импортных пошлин. Как сообщали ранее в этом месяце СМИ, провинция Онтарио, являющаяся основным промышленным регионом Канады, начала рекламную кампанию на американском телевидении с целью отменить введенные Трампом тарифы. В рекламе, в частности, показывали ролики с выдержками из речи Рейгана. На фоне этого Трамп принял решение повысить действующие в отношении товаров из Канады пошлины еще на 10% "из-за серьезного искажения фактов и враждебных действий с их стороны". Хозяин Белого дома отметил, что фрагменты канадской рекламы были специально подобраны так, чтобы исказить суть высказываний Рейгана и создать у зрителей ложное впечатление. По его словам, "единственной целью этого мошенничества была надежда Канады на то, что Верховный суд США придет ей на "помощь" по тарифам, которые она использовала в течение многих лет, чтобы навредить Соединенным Штатам".

Верховный суд США в настоящее время рассматривает вопрос о законности многих из введенных Трампом пошлин в отношении других стран, включая Канаду. Прения сторон, как ожидается, начнутся в ноябре.

После того как Оттава и Вашингтон не смогли заключить торговую сделку до 1 августа, Трамп своим указом повысил с 25 до 35% пошлины на ряд канадских товаров, которые не подпадают под действие договора Канады, Мексики и США о свободной торговле. Канада уже несколько месяцев безуспешно пытается заключить торговое соглашение с США. При этом пошлины на канадскую сталь и алюминий были повышены до 50%.