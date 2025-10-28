Bild: Меркель "отчитала" Мерца за слова о миграции

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель "отчитала" действующего главу правительства Фридриха Мерца за его противоречивые слова о проблеме миграции. Об этом пишет газета Bild.

27 октября Меркель провела публичные чтения своих мемуаров "Свобода" в Бонне. По мнению издания, хотя она прямо не упоминала Мерца, ее высказывания прозвучали как комментарий к актуальным общественным дебатам.

В частности, экс-канцлер призвала не называть миграционный кризис 2015-2016 годов "притоком мигрантов", подчеркнув, что в таких ситуациях во множестве людей нужно всегда видеть отдельные личности. По ее словам, особенно это касается политиков, которые должны "в этом вопросе быть добросовестными и умеренными в тональности [высказываний]".

"Подавляющее большинство людей безошибочно понимают, действует ли политик из какого-то расчета <…> или же он реально заинтересован в том, чтобы решать проблемы", - зачитала Меркель отрывок из книги, добавив, что для демократических партий важны "сдержанность и умеренность".

14 октября канцлер ФРГ заявил, что власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и "далеко продвинулись в [решении проблемы] миграции". Однако, по его словам, "в облике городов [ФРГ] эта проблема все еще присутствует". Позже он отказался ответить на вопрос, что именно он имел в виду, но рекомендовал тем, кого это интересует, обратиться к своим дочерям, чтобы получить, как утверждал он, "довольно четкий и ясный ответ". Эти высказывания Мерца вызвали осуждение и критику как со стороны политиков, так и общественности, многие сочли их "расистскими и дискриминационными".

В то же время опросы показывают, что большинство жителей Германии разделяют позицию Мерца по этому вопросу. В опросе исследовательской группы Wahlen, проведенном 21-23 октября по заказу телеканала ZDF, с таким мнением согласились 63% респондентов. При этом респонденты моложе 35 лет были значительно менее склонны давать такой ответ - 42% против 66% среди участников опроса старше 60 лет.