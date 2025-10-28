Орбан спросил, кто будет финансировать "то, что останется от Украины"

Премьер-министр Венгрии отметил, что 23 октября присутствовал на саммите ЕС в Брюсселе и хорошо знаком с положением сообщества

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 28 октября. /ТАСС/. Евросоюз исчерпал свои силы и средства, и совершенно непонятно, кто будет финансировать "то, что останется от Украины" после завершения конфликта с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметивший, что 23 октября присутствовал на саммите ЕС в Брюсселе и хорошо знаком с положением сообщества.

"Я своими глазами видел, что сегодня все европейские лидеры думают о войне. У Европы заканчиваются силы и деньги. Главный вопрос: кто будет финансировать то, что останется от Украины после войны? У кого на это есть деньги? Граждане каких стран Евросоюза готовы направлять миллиарды евро Украине, которая не в состоянии прокормить себя?" - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).