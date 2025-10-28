NYT: Си Цзиньпин попытается убедить Трампа ослабить поддержку Тайваня

Издание напомнило, что президент США Дональд Трамп уже жаловался на то, что Тайвань слишком мало тратит на свои военные расходы

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом попытается убедить его ослабить поддержку Тайваня. Об этом говорится в редакционной статье газеты The New York Times (NYT).

По мнению ее обозревателей, для Си Цзиньпина тема нынешней напряженности в торговых отношениях между Китаем и США на предстоящей встрече будет не самой главной. "Он будет преследовать более долгосрочную цель: убедить американского президента ослабить поддержу Тайваня со стороны США", - полагает NYT.

Издание напомнило, что "Трамп уже жаловался на то, что Тайвань слишком мало тратит на свои военные расходы и несправедливо удерживает лидерство в производстве полупроводников". Кроме того, США обложили остров новыми пошлинами и "свернули некоторые отношения с Тайванем". Учитывая эти факты, и то, что Трамп в ходе встречи с Си Цзиньпином "хочет сосредоточиться на торговле", цели китайского лидера, продолжает NYT, могут быть частично достигнуты. Газета полагает, что Си Цзиньпин, "по всей видимости, хотел бы услышать от Трампа заявление о том, что США не поддерживают независимость Тайваня". Такое заявление будет перекликаться с заявлениями предыдущих американских администраций, отмечает издание, но для Пекина будет важно услышать это и от Трампа.

В случае проведения успешной встречи, добавили в The New York Times, Си Цзиньпин будет рассчитывать уже на полноценный саммит с Трампом в начале следующего года.

Как ожидается, личные переговоры Си Цзиньпина и Трампа состоятся 30 октября в Пусане на полях саммита АТЭС. Трамп заявил ранее, что рассчитывает на достижение на этой встрече "справедливой" договоренности о дальнейших условиях двусторонней торговли. Кроме того, он отметил, что планирует затронуть на переговорах темы взаимодействия с Россией и урегулирования конфликта на Украине, а также перспективы подключения Китая к процессу сокращения ядерных вооружений.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.