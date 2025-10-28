В Эстонии предложили создать "военный шенген"

Он позволит быстро доставить вооружения из одной страны в другую, отметил министр обороны республики Ханно Певкур

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур © AP Photo/ Pavel Golovkin

МАДРИД, 28 октября. /ТАСС/. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что Евросоюзу следует создать "военный шенген", позволяющий быстро доставить вооружения из одной страны в другую.

"Планирование обороны и военное планирование - это задачи НАТО", - сказал глава ведомства в интервью испанской газете El Pa s. "Нам нужен "военный шенген", который позволил бы нам быстро продвигаться, если необходимо доставить что-то из Испании в Эстонию, без необходимости оформления каких-либо документов для этого", - отметил он.

"ЕС также может коллективно решить, оказывать ли помощь государствам-членам посредством совместного финансирования и закупок, как это было сделано во время миграционного кризиса", - добавил министр. Он также выразил мнение, что возможное получение Украиной крылатых ракет Tomahawk вряд ли изменит ход конфликта.