Израиль ликвидировал отряд радикалов на Западном берегу Иордана

ЦАХАЛ сообщил о ранении одного и уничтожении двух вооруженных террористов во время контртеррористического рейда

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации отряда из трех вооруженных радикалов в ходе контртеррористического рейда на Западном берегу реки Иордан.

"В ходе рейда против террористов в районе Дженина [на Западном берегу Иордана] военнослужащие обнаружили отряд террористов в пещере и открыли по нему огонь. Два террориста были ликвидированы, один ранен. Вскоре ВВС ликвидировали третьего террориста", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В ведомстве отметили, что контртеррористический рейд проводили совместно армия, пограничная полиция и Служба общей безопасности Израиля.