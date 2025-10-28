Белоруссия не получила от Литвы уведомления о работе погранпереходов

Въезда в Литву ожидают 1 630 грузовых и 10 легковых автомобилей

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет Белоруссии до сих пор не получил от литовской стороны официального уведомления о порядке работы пунктов пропуска на границе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Литовский пункт пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") не функционирует. В то же время контролирующие службы "Мядининкая" ("Каменный Лог") за прошедшие сутки приняли на свою территорию 158 легковушек, 25 фур и 3 автобуса. Госпогранкомитет до сих пор не получил от властей Литовской Республики официального уведомления о порядке функционирования вышеуказанных погранпереходов", - говорится в тексте.

По состоянию на 10:00 (совпадает с московским) въезда в Литву ожидают 1 630 грузовых и 10 легковых автомобилей, уточнили в пресс-службе. По ее данным, очередь легкового транспорта перед польским "Тересполем" ("Брест") продолжает расти в связи с закрытием литовских пунктов пропуска и достигла 930 единиц. Контролирующие службы Польши за 24 часа приняли на свою территорию 45% автомобилей от нормы.

При этом около 3 500 фур ожидают въезда из Белоруссии в Польшу и Латвию. За прошедшие сутки через польский пункт пропуска "Козловичи" ("Кукурыки") в Евросоюз проследовало 49% большегрузов от нормы, а через латвийский "Патерниеки" ("Григоровщина") - 58%.

Литва ранее в очередной раз закрыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила журналистам, что власти страны подготовили план полного закрытия границы с Белоруссией, который намерены принять 29 октября. По ее утверждению, постоянные инциденты с проникновением на территорию Литвы метеорологических зондов с табачной контрабандой и нежелание властей Белоруссии принимать меры по пресечению этих действий вынуждают полностью закрыть границу.

Литовская сторона в понедельник начала пропускать отдельные категории граждан через сопредельный с Белоруссией пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог").