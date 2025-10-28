Трамп одобрил поставку первой партии ракет для F-35 ВВС Японии

Президент США заявил, что они прибудут на этой неделе

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты поставят на этой неделе ракеты для истребителей F-35 японских ВВС. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед экипажем атомного авианосца "Джордж Вашингтон", базирующегося на базе Йокосука в префектуре Канагава.

"Я рад сообщить, что только что одобрил первую партию ракет. <...> Они лучшие в мире. Ни у кого нет таких, как у нас. Все хотят наши ракеты. В этом и проблема. Все их хотят. Но это первая партия ракет, которая будет поставлена японским силам самообороны для японских F-35. И они прибудут на этой неделе, то есть раньше срока", - сказал глава государства.