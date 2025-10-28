Стубб намерен найти с Токаевым решение сложных вопросов

Президент Финляндии отметил, что у его страны с Казахстаном немало общих интересов

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что одним из направлений переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым являются вопросы внешней политики и безопасности.

"Второе направление наших переговоров - вопросы внешней политики и безопасности. У нас немало общих интересов, и мы стремимся найти решение сложных вопросов", - заявил Стубб перед встречей в Астане с Токаевым. Слова президента Финляндии приводит пресс-служба казахстанского лидера.

Также Стубб сообщил, что обсудит с коллегой развитие двусторонних отношений и деловое сотрудничество.

Токаев в свою очередь отметил, что "между Казахстаном и Финляндией сложились добрые традиции дружбы и взаимного сотрудничества". "У нас нет нерешенных вопросов, при этом потенциал взаимодействия в сферах инвестиций и торговли далеко не исчерпан", - подчеркнул глава Казахстана.

28 октября глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что республика заинтересована в поставках урана для атомных электростанций в Финляндии. Также, по словам Саткалиева, Астана намерена перенять финский опыт управления безопасностью на АЭС. Он указал, что соглашение об этом будет подписано в ходе начавшегося во вторник визита Стубба в Казахстан.