Трамп: США намерены совместно с Японией развивать судостроение

Президент США отметил, что японские компании уже сейчас направляют большие объемы инвестиций в американскую промышленность

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены развивать судостроительные проекты совместно с Японией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на атомном авианосце ВМС США "Джордж Вашингтон", базирующемся на военной базе Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава.

"Мы собираемся работать с Японией над строительством морских судов. Мы собираемся снова строить много судов. Мы были номером 1 в судостроении, но потом мы сбились с пути", - сказал Трамп, трансляция выступления которого велась на официальном YouTube-канале Белого дома.

Он отметил, что японские компании уже сейчас направляют большие объемы инвестиций в американскую промышленность. Президент США ожидает дальнейшего укрепления сотрудничества с Японией в этой сфере.

Трамп также добавил, что считает возможным в ближайшей перспективе нарастить объемы выпускаемых в США морских судов. В частности, он ожидает увеличения производства на верфях в городе Филадельфия.

В марте Трамп заявил, что в Белом доме создается отдельный аппарат по судостроению в связи с необходимостью возрождения этой отрасли, он будет заниматься как коммерческими судами, так и кораблями в США. Американский лидер неоднократно отмечал, что судостроительная отрасль страны находится в близком к кризису состоянии.