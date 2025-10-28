Трамп заявил, что США обладают самыми мощными ВС в мире

По словам американского президента, ни у кого нет такого оружия, как у Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что американские вооруженные силы являются самыми мощными в мире и вскоре станут еще мощнее. Такое заявление он сделал, выступая перед военнослужащими авианосца ВМС США George Washington, базирующегося на военной базе Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава.

"Соединенные Штаты благословлены самыми сильными и самыми мощными вооруженными силами в мировой истории. Не существует вооруженных сил, подобных нашим, даже близко. Ни у кого нет такого оружия, как у нас, и вскоре они [ВС США] станут еще сильнее и мощнее, чем раньше", - утверждал Трамп.

Отдельно хозяин Белого дома отметил ВМС США, утверждая, что никто не осмелится угрожать американскому флоту, поскольку, по его словам, ни у кого нет кораблей и вооружений, подобных тем, что имеются у США.

В 2024 году американский журнал US News & World Report составил рейтинг сильнейших армий мира, в котором первое место заняла Россия как "государство с сильнейшей армией". США в списке расположились на втором месте.