TOLO News: Афганистан будет отвечать на любые атаки Пакистана

Источники телеканала в службах безопасности утверждают, что, если территория Афганистана подвергнется бомбардировкам, "Исламабад станет мишенью"

ИСЛАМАБАД, 28 октября. /ТАСС/. Афганистан отныне будет отвечать на любые атаки по своей территории со стороны Пакистана. Об этом сообщил афганский телеканал TOLO News со ссылкой на источники в службах безопасности.

Они утверждают, что если территория Афганистана подвергнется бомбардировкам, "Исламабад станет мишенью". Однако источники сказали, что афганская сторона привержена переговорам, однако не видит такого желания со стороны Пакистана.

Ранее в понедельник пакистанская газета Dawn выступила с утверждением, что переговоры делегаций Афганистана и Пакистана в Стамбуле завершились безрезультатно. По сведениям источников издания, стороны не смогли достичь взаимопонимания по вопросу ликвидации пунктов базирования боевиков группировки "Фитна аль-Хаваридж" (ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан", пакистанская ячейка движения "Талибан"), действующей на афгано-пакистанской границе.

18 октября представители Афганистана и Пакистана в ходе переговоров в Дохе при посредничестве Катара и Турции договорились о немедленном прекращении огня на границе. Новый раунд консультаций начался в Стамбуле 25 октября. Вечером следующего дня в пресс-службе Вооруженных сил Пакистана сообщили о новых стычках на границе с Афганистаном. По данным пакистанских военных, были ликвидированы 25 боевиков "Фитна аль-Хаваридж".