Лукашенко: Минск ответит на попытки Запада создать превосходство на границе

Белорусский президент отметил, что республика не ищет конфронтации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Белоруссия имеет возможность ответить на попытки западных соседей создать военное превосходство на ее границах или оказывать давление другими способами, но принципиально не ищет конфронтации. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Мы понимаем, что попытки создать подавляющее военное превосходство на наших границах, подорвать нашу экономику и постоянное провоцирование социальных потрясений - это способы подчинить Минск чужой воле. Будем, как сможем, отвечать. У нас есть свои возможности. У нас есть опора в лице братской России. <...> Но мы принципиально не ищем конфронтации", - сказал он.