Украина хочет получить от Запада 250 новых самолетов

Владимир Зеленский сообщил, что ведет переговоры по этому вопросу с США, Францией и Швецией

Истребитель F-16 © Марина Лысцева/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Украина планирует получить до 250 новых самолетов, в том числе F-16, Gripen и Rafale. Об этом сообщил журналистам Владимир Зеленский.

"Я веду три параллельных разговора относительно самолетов - со шведами, французами и американцами. А общий запрос на будущее нашей боевой авиации - это флот на 250 новых самолетов", - сказал он.

При этом Зеленский добавил, что Gripen являются одними из приоритетных для Украины. "Обслуживание этих истребителей самое дешевое, а также они удобны в вопросе применения оружия. <...> На него цепляется все", - пояснил он.

Сейчас Вооруженные силы Украины используют американские истребители F-16 и французские Mirage. 22 октября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписал с Зеленским договор о намерении в области обороны. Стокгольм планирует продать Киеву 100-150 истребителей JAS 39 Gripen E. Кристерссон указал, что с учетом текущей загруженности производства и темпов выпуска первые самолеты могут быть переданы Украине через три года. Однако, уточнил он, сделка все же еще не считается заключенной. Позже исполнительный директор шведского военно-промышленного концерна Saab Микаэль Йоханссон информировал, что они готовы организовать сборочное производство Gripen на Украине. Ключевым вопросом остается финансирование будущей сделки с Киевом, отметил он.