Лукашенко назвал идею мирного совместного развития стратегическим ориентиром Евразии

Президент Белоруссии призвал стремиться к этой цели
08:30
обновлено 08:38

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал идею мирного совместного развития стратегическим ориентиром Евразии.

"Я уверен, что идея мирного, совместного развития является тем самым стратегическом ориентиром [Евразии], той целью, к которой мы обязаны стремиться", - сказал он на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 

