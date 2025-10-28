Лукашенко назвал идею мирного совместного развития стратегическим ориентиром Евразии
08:30
обновлено 08:38
МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал идею мирного совместного развития стратегическим ориентиром Евразии.
"Я уверен, что идея мирного, совместного развития является тем самым стратегическом ориентиром [Евразии], той целью, к которой мы обязаны стремиться", - сказал он на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.