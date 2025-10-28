Литва оставила за собой право блокировать калининградский транзит

В литовском МИД заявили, что пойдут на этот шаг ради безопасности

ВИЛЬНЮС, 28 октября. /ТАСС/. Вильнюс оставляет за собой право блокировать калининградский транзит в интересах безопасности. Об этом в эфире национального радио заявил глава МИД Кестутис Будрис.

"Мы оставляем за собой возможность закрытия калининградского транзита, если нам это будет необходимо для обеспечения безопасности", - сказал он.

По его словам, такое решение могло бы быть вызвано определенными действиями российской стороны. "Перекрытие транзита полностью не исключается", - отметил министр.

Транзит через Литву в Калининградскую область РФ и из нее регулируется соглашением не Литвы с РФ, а ЕС с РФ. "Никто не может ограничивать Литву в действиях в интересах национальной безопасности, предотвращения угроз, защите граждан, суверенитета, территориальной целостности", - утверждал Будрис.

Рассуждения о возможном ограничении калининградского транзита (первым с ними выступил президент страны Гитанас Науседа) появились на фоне регулярных инцидентов с воздушными шарами контрабандистов, которыми они, по словам литовских властей, через границу перебрасывают в Литву сигареты из Белоруссии. Со стороны Калининградской области РФ подобных происшествий зафиксировано не было.