ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Взрыв в Копейске
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Лукашенко: ЕС находится в кризисе, хотя должен играть центральную роль в Евразии

Президент Белоруссии отметил рост евроскептицизма во внутренней политике
Редакция сайта ТАСС
08:30
обновлено 08:50

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Европейский союз сейчас находится в кризисе, хотя должен играть главную роль в Евразии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"В ряде столиц выбрали не решать проблемы по существу, а прикрыть будущую войну. Неужели рассчитывают на то, что перевод экономики на военные рельсы гарантирует рост. На пару лет какое-то барахтанье на одном уровне может и обеспечат. Жирок копили еще с колониальных времен. Что получили? Растет евроскептицизм, искрит во внутренней политике, усиливаются противоречия между отдельными государствами ЕС", - сказал он на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 

Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия