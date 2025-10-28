Лукашенко: ЕС находится в кризисе, хотя должен играть центральную роль в Евразии

Президент Белоруссии отметил рост евроскептицизма во внутренней политике

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Европейский союз сейчас находится в кризисе, хотя должен играть главную роль в Евразии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"В ряде столиц выбрали не решать проблемы по существу, а прикрыть будущую войну. Неужели рассчитывают на то, что перевод экономики на военные рельсы гарантирует рост. На пару лет какое-то барахтанье на одном уровне может и обеспечат. Жирок копили еще с колониальных времен. Что получили? Растет евроскептицизм, искрит во внутренней политике, усиливаются противоречия между отдельными государствами ЕС", - сказал он на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.