Трамп заявил, что за восемь месяцев положил конец восьми войнам

По словам президента США, ему удалось это сделать при помощи "слова" и тарифов

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что за восемь месяцев положил конец восьми войнам при помощи "слова" и тарифов.

"За восемь месяцев я положил конец восьми войнам <...> Ни один из известных нам президентов не заканчивал войны, многие из них войны начинают. К этому относятся Косово и Сербия, Конго и Руанда, Пакистан и Индия, Израиль и Иран, <...> Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан, и только в этом месяце мы положили конец войне в Газе, на Ближнем Востоке", - сказал политик, выступая перед американскими военнослужащими на атомном авианосце ВМС США "Джордж Вашингтон", базирующемся на военной базе Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава.

Он добавил, что недавно в Малайзии удалось подписать соглашение между Камбоджей и Таиландом. "Мы спасли миллионы жизней, удалось действовать в основном словом", - добавил Трамп, отметив, что военная сила практически не применялась. По его словам, тарифы и торговля стали ключевым инструментом в "прекращении войн".