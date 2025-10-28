Лукашенко призвал запретить санкции на лекарства

Президент Белоруссии также считает необходимым защищать критическую международную инфраструктуру

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Введение санкций на лекарства и продовольствие нужно запретить. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"В отношении продовольствия и медикаментов нужен запрет на введение любых санкций, в том числе вторичных, потому что это связано с огромными потерями, гибелью людей", - отметил он.

Президент также считает необходимым защищать критическую международную инфраструктуру - трубопроводы, интернет-кабели, АЭС. "Запрет на действия против этих объектов должен быть однозначным, и в этом заинтересованы все страны мира", - отметил Лукашенко.