Лукашенко: США могут использовать военный путь продвижения своих интересов

Президент Белоруссии привел в пример Венесуэлу, на которую "надавил" Вашингтон

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © БелТА/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. США для продвижения своих интересов могут использовать как санкционное давление, так и военные средства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Все мы понимаем, что эти санкции сегодня могут быть против других стран. Вот Индия не послушается и дальше будет закупать нефть "не там, где надо" - могут и против нее ввести. <...> Все понимают, что завтра и военным путем [могут решать свои задачи]. Посмотрите на Венесуэлу - могут надавить. Все понимают, что к этому мы можем прийти", - сказал белорусский лидер.