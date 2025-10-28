Лукашенко призвал остановить гонку вооружений

Президент Белоруссии подчеркнул, что "нельзя смотреть друг на друга через прицел автомата"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить гонку вооружений и не смотреть друг на друга через прицел автомата.

"Нам нужен диалог. Нам нужно остановить гонку вооружений. Мы все говорим - нет, нет, мы не будем в нее втягиваться. Да мы уже давно втянулись в эту гонку вооружений. И, видя, какой сегодня мир, государства последние деньги будут тратить, чтобы обеспечить свою безопасность", - заявил он на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Нельзя смотреть друг на друга через прицел автомата, надо всегда разговаривать", - подчеркнул он.