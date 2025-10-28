Пакистан закрывает воздушное пространство из-за военных маневров в Индии

Запрет касается маршрутов полетов самолетов местных и иностранных авиакомпаний в воздушном пространстве провинций Пенджаб и Синд

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 октября. /ТАСС/. Пакистан закроет свое воздушное пространство в приграничных с Индией провинциях 28 и 29 октября в связи с масштабными военными маневрами в индийских западных штатах Раджастхан и Гуджарат. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на пакистанское Управление гражданской авиации (PCAA).

Запрет касается маршрутов полетов самолетов местных и иностранных авиакомпаний в воздушном пространстве провинций Пенджаб и Синд. РСАА рекомендовало экипажам авиалайнеров соблюдать осторожность и использовать альтернативные маршруты для полетов.

Ранее в этом месяце Пакистан продлил запрет на полеты индийских самолетов в своем воздушном пространстве до 23 ноября. Запрет был введен 24 апреля после произошедшего двумя днями ранее теракта в Пахалгаме на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, где погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению Межведомственной разведки Пакистана.

В Индии действует аналогичный запрет на полеты пакистанских гражданских самолетов.

В ночь на 7 мая индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по целям в Пакистане, где базировались террористы. Пакистан нанес ответные удары. 10 мая стороны сообщили о полном прекращении огня. Как заявили индийские официальные лица, военная операция "Синдур" была приостановлена, но не завершена.