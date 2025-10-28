Председательство в АСЕАН перешло от Малайзии к Филиппинам

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим передал президенту Филиппин Фердинанду Маркосу - младшему деревянный молоток, который символизирует председательство в АСЕАН

КУАЛА-ЛУМПУР, 28 октября. /ТАСС/. Малайзия передала председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Филиппинам. Торжественная церемония прошла на закрытии саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре, передает корреспондент ТАСС.

"В 2026 году мы продолжим отстаивать диалог, мир и стабильность, приверженность международному праву и укреплению сотрудничества в решении традиционных и нетрадиционных вопросов безопасности", - сказал филиппинский президент.

Саммит АСЕАН проходил в Куала-Лумпуре с 26 по 28 октября. На полях мероприятия был организован ряд других встреч, в том числе в формате "АСЕАН плюс один" с представителями стран-партнеров (Австралия, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Россия и США), "АСЕАН плюс три" (Китай, Япония, Республика Корея), Восточноазиатский саммит.

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день после присоединения к ассоциации Восточного Тимора объединяет 11 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Первый саммит ассоциации прошел в 1976 году.