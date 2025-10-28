Сийярто: только "евразийский диалог" может укрепить безопасность в мире

Без диалога "возникнут реальные проблемы", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

БУДАПЕШТ, 28 октября. /ТАСС/. Только "евразийский диалог" может улучшить критическую ситуацию с безопасностью в современном мире. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в Минской международной конференции по евразийской безопасности, открывшейся в столице Белоруссии.

"Мы можем улучшить глобальную безопасность, только если вернемся к дипломатии и диалогу. Если мы не сможем этого сделать, возникнут реальные проблемы", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его мнению, "путь к этой цели лежит через евразийский диалог".

Сийярто приезжает на конференцию по безопасности в Минск уже в третий раз - с тех пор, как впервые был организован этот форум. Он единственный высокопоставленный политик из стран ЕС, принимающий участие в этой конференции.