Работа госкомиссии по расследованию "влияния РФ" стоила Польше более $900 тыс.

Большая часть расходов пришлась на выплату зарплаты 12 членам комиссии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Работа правительственной комиссии по расследованию влияния России и Белоруссии на ситуацию в Польше в 2004-2024 гг. обошлась налогоплательщикам республики в 3 млн 305 тыс. 996 злотых и 22 гроша (свыше $910 тыс.). Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на данные Министерства юстиции Польши.

Большая часть расходов (2 млн 871 тыс. 279 злотых и 78 грошей, или примерно $791 тыс.) пришлась на выплату зарплаты 12 членам комиссии. Еще 236 тыс. 600 злотых (свыше $65 тыс.) было потрачено на проведение различных экспертиз.

Правительственная комиссия была создана по решению премьер-министра Польши Дональда Туска в мае 2024 года и прекратила свое существование по его же распоряжению в июле этого года. В апреле премьер получил окончательный отчет комиссии, содержание которого так и не было опубликовано.

По данным газеты, в отчете содержалось около 50 рекомендаций правительству о способах уменьшения "российского влияния" на ситуацию в Польше.

Издание приводит реакцию экс-главы польского Агентства по делам разведки полковника Гжегожа Малецкого, по мнению которого "ожидания экспертов и общественности в отношении той комиссии были огромными, но гора родила мышь".