Сийярто по-русски начал выступление на конференции по безопасности в Минске

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что его будут критиковать за участие в этом мероприятии

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по-русски начал свое выступление на Минской международной конференции по евразийской безопасности, открывшейся в столице Белоруссии.

Поблагодарив за приглашение, он заявил, что для него большая честь уже в третий раз принимать участие в этом форуме. "Конечно, меня будут много критиковать за мое участие, но ситуация в глобальной безопасности настолько плоха, что я должен быть здесь сегодня", - сказал Сийярто по-русски, перейдя потом на английский язык.