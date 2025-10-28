Сийярто: Венгрия готова и дальше предлагать Будапешт для диалога Запада и России

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей призвал менять военную риторику на мирную

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Венгрия готова и дальше предлагать Будапешт для ведения диалога между странами Запада и Россией, в том числе для встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности, открывшейся в Минске.

"Мы должны поменять военную риторику на мирную риторику", - сказал глава МИД, подтвердив, что Венгрия поддерживает миротворческие усилия Трампа, выразившего недавно готовность провести новую встречу с Путиным в целях урегулирования конфликта на Украине. "Венгрия готова предлагать свою площадку, свою столицу для мирного диалога", - отметил Сийярто.