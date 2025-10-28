Додик: Республика Сербская не введет санкции против России

Республика Сербская также будет противостоять попыткам Сараева поставлять оружие и боеприпасы Киеву

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) не намерена вводить санкции против России и будет противостоять попыткам Сараева поставлять оружие и боеприпасы Киеву. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Существует вопрос <...> поведения политического Сараева, которое устойчиво негативно относится к Российской Федерации, на чем и построена часть их политики. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что не будем вводить никаких санкций против России и будем, насколько сможем, предотвращать попытки [боснийских] мусульман поставлять оружие и боеприпасы на Украину", - сообщил Додик Радио и телевидению Республики Сербской.

Он также подчеркнул, что боснийские сербы выступают против членства БиГ в НАТО.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории БиГ) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Официально Босния и Герцеговина не поставляет вооружения Украине из-за позиции Республики Сербской. Как сообщило агентство Bloomberg 21 марта, БиГ в 2024 году нарастила экспорт военной продукции на 37%. Боснийские оружейные заводы в основном специализируются на производстве боеприпасов. Вместе с тем, большая часть оборонных предприятий страны расположены на территории мусульмано-хорватской Федерации, а конечный получатель заказов зачастую не раскрывается.