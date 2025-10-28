Глава МИД КНДР обвинила США в безумном расширении военного потенциала

Цой Сон Хи при этом отметила, что республика готова к сотрудничеству со всеми странами, выступающими в защиту мира

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Безрассудное расширение военного потенциала США не способствует безопасности в Северо-Восточной Азии. Об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности, открывшейся в Минске.

"Безумное расширение военного потенциала со стороны США, которое они оправдывают как вклад в безопасность в регионе, таковым не является", - сказала она. При этом Цой Сон Хи подчеркнула, что КНДР готова к сотрудничеству со всеми странами, выступающими в защиту мира.

Ранее президент США Дональд Трамп несколько раз обозначил готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Южнокорейские СМИ и эксперты предполагают, что они могли бы провести переговоры на межкорейской границе, как в 2019 году, в конце октября, когда Трамп приедет в Южную Корею на мероприятия по линии АТЭС.