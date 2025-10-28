Токаев и Стубб в общем заявлении по Украине подчеркнули важность достижения мира

Президенты Казахстана и Финляндии призвали к скорейшему завершению конфликта на Украине в соответствии с принципами Устава ООН

Редакция сайта ТАСС

Президент Финляндии Александер Стубб © Carl Court/ Getty Images

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Финляндии Александер Стубб призвали к достижению скорейшего мира на Украине в соответствии с принципами Устава ООН. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, принятом в ходе официального визита Стубба в Астану.

"Стороны подчеркнули важность скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций", - говорится в тексте заявления, опубликованном пресс-службой казахстанского президента.

Токаев и Стубб, как отмечается в документе, также "подтвердили свою твердую приверженность дальнейшему укреплению и диверсификации казахстанско-финляндского партнерства".

Стубб находится с официальным визитом в Астане по приглашению Токаева 28-29 октября. Ранее Стубб посещал Казахстан в качестве министра иностранных дел Финляндии. В пресс-службе Токаева перед визитом сообщали, что президенты обсудят в том числе международную повестку. Сам Стубб на переговорах сообщил, что у Астаны и Хельсинки немало общих интересов и он стремится в ходе визита найти решение сложных вопросов.