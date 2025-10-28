Зеленский рассчитывает еще два-три года получать средства от Запада

Украина не собирается воевать десятилетиями, отметил Владимир Зеленский

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © AP Photo/ Susan Walsh

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Украинские власти рассчитывают получать от своих западных партнеров финансирование для продолжения боевых действий еще два-три года. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Я сказал европейским лидерам: мы не будем десятилетиями воевать, но вы должны показать, что в течение какого-то времени вы сможете стабильно финансово поддерживать Украину. И поэтому у них такая в голове программа - два-три года", - приводит слова Зеленского на встрече с журналистами украинское издание "Европейская правда".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что странам Европы придется еще долго содержать киевский режим.

Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. В настоящее время в Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы для финансирования военных нужд и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. В связи с этим власти страны ведут с партнерами переговоры об использовании передаваемых ими средств на военные нужды. Сейчас эти деньги можно направлять только на социальные статьи бюджета.