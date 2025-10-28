Президент Восточного Тимора: Трамп смог приструнить европейских подхалимов

Жозе Рамуш-Орта отметил, что готов сотрудничать с администрацией американского лидера, который, по его словам, "делает международные отношения весьма занимательными"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп смог приструнить европейских подхалимов. Об этом в интервью агентству Associated Press сказал президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта.

"Ему (Трампу - прим. ТАСС) удалось приструнить всех этих европейских подхалимов, он знает, как использовать свою власть. <...> А умение работать с администрацией, с Конгрессом США - это то, что позволяет добиваться результатов", - сказал Жозе Рамуш-Орта. Президент отметил, что готов сотрудничать с администрацией американского лидера, который, по его словам, "делает международные отношения весьма занимательными".

В то же время он подчеркнул, что не выдвигал Трампа на Нобелевскую премию мира. Сам Жозе Рамуш-Орта в декабре 1996 года получил Нобелевскую премию мира за "неустанные усилия против угнетения малых народов".