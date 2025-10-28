Сийярто: кризис глобальной безопасности можно преодолеть только путем диалога

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что выйти из этой ситуации нельзя путем деления государств на блоки

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Глобальная безопасность находится в критическом состоянии, и выйти из этой ситуации можно только путем диалога между Востоком и Западом. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности, открывшейся в Минске.

"Ситуация в области глобальной безопасности крайне критическая. Мы живем в опасном мире. Международная безопасность находится сейчас в самом плохом состоянии с момента завершения холодной войны и даже со времени окончания Второй мировой войны", - сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что выйти из этой ситуации нельзя путем деления государств на блоки, политической изоляции отдельных стран и целых континентов, а также военной конфронтации, ее можно преодолеть только путем активного диалога. Причем "этот диалог должен быть более гибкий, чем когда-либо раньше", подчеркнул Сийярто. По его словам, "необходимо договариваться во имя мира".

В то же время министр отметил, что политика нынешних лидеров Евросоюза не способствует достижению этой цели, поскольку они склонны к "политизации и идеологизации" международных проблем, в том числе в области энергетики. "Когда нам предлагают заменить дешевые и надежные поставки [из России] на дорогие и ненадежные [из других стран], то это просто глупость", - сказал Сийярто.

Он заявил, что подход к решению таких вопросов должен основываться исключительно на "здравом смысле и рациональности". По его словам, сейчас требуется сотрудничество, основанное на взаимном уважении, а не политика санкций и ограничений. "Санкции [против России] нанесли больший ущерб самому Евросоюзу", - напомнил глава МИД.

Сийярто рассказал, что в приватном порядке некоторые европейские лидеры "выражают другую позицию", отличную от той, которую провозглашают публично. Тем не менее ЕС продолжает политику санкций против РФ, принял недавно уже 19-й пакет и готовит 20-й. "Но если что-то не сработало 19 раз, то почему это должно сработать в 20-й", - задался вопросом министр. Он заявил, что вместо этого Венгрия предлагает прекратить политику изоляции и санкций и вернуться к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству.