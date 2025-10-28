Израиль обвинил ХАМАС в подлоге при передаче останков заложника

Канцелярия Нетаньяху назвала это нарушением условий соглашения по Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израильские судмедэксперты установили, что переданный в Газе вечером 27 октября гроб содержал часть останков заложника, тело которого было возвращено почти два года назад. Об этом заявила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Согласно ее заявлению, в ходе процедуры опознания было установлено, что переданные фрагменты останков принадлежат Омиру Царфати, погибшему во время атаки палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года. Израильские военные вернули его тело на родину в конце ноября 2023 года.

В связи с этим израильская сторона обвинила палестинское движение ХАМАС в несоблюдении договоренностей о передаче тел погибших заложников и режиме прекращения огня в секторе Газа. "Это явное нарушение соглашений террористической организацией ХАМАС", - отметили в канцелярии.