Лукашенко: разговоры об "Орешнике" прекратятся, если Запад остановит эскалацию

Президент Белоруссии при этом указал, что "пять европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности"

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Разговоры о ракетном комплексе "Орешник" в Белоруссии прекратятся, если эскалация со стороны Запада будет остановлена, но там этого не хотят. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Размещение в Белоруссии этого оружия - не что иное, как ответная мера на эскалацию в регионе и современные угрозы. Так что давайте, пожалуйста, от этого отойдем, и разговоры об "Орешнике" прекратятся. Но не хотят", - сказал он.

Лукашенко указал, что "пять европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности".

Ранее Лукашенко заявлял, что российский "Орешник" планируется разместить в Белоруссии до конца 2025 года.