ХАМАС: Израиль препятствует МККК в поисках тел заложников в Газе

Представитель руководства радикального движения считает, что израильская сторона "намеренно препятствует поиску тел", чтобы обвинить ХАМАС в затягивании этого процесса

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Израильские власти препятствуют сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) и сотрудничающим с ними местным отрядам проводить поиски и вызволение из-под обломков разрушенных зданий тел израильских заложников, погибших на территории сектора Газа. С таким утверждением выступил представитель руководства радикального движения ХАМАС.

"[Израильские] власти отказывают представителям МККК и работающим с ними отрядам сопротивления во въезде в восточные районы сектора Газа для поиска тел заложников", - заявил представитель ХАМАС, слова которого привел телеканал Al Jazeera. Он обратился к посредникам, участвующим в переговорах между радикалами и Израилем, "взять на себя ответственность за проведение поисковых работ", которые ведут специалисты МККК.

Он также считает, что израильская сторона "намеренно препятствует поиску тел", чтобы обвинить ХАМАС в затягивании этого процесса. По словам представителя радикалов, "заявления [Израиля] о попытках ХАМАС якобы затормозить поиски тел заложников являются ложью".

Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение намерено передать Израилю тела всех погибших заложников, которых сможет найти на территории сектора Газа. До этого палестинские радикалы неоднократно отмечали, что поиск останков сопряжен с трудностями в том числе из-за масштабных разрушений в анклаве.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС и его союзники 13 октября освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников и передали останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал Израилю тела еще нескольких заложников. По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать останки 15 похищенных.