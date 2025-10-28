Прокуратура Польши просит Сейм лишить иммунитета экс-главу Минюста

Збигневу Зёбро готовятся предъявить обвинения в совершении 26 преступлений по делу о махинациях в Фонде правосудия

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Национальная прокуратура Польши направила в Сейм (нижняя палата) парламента предложение проголосовать за лишение неприкосновенности и дать согласие на арест депутата от оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) и Збигнева Зёбро (бывший глава министерства юстиции).

"Национальная прокуратура передала ходатайство о лишении Збигнева Зёбро иммунитета", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Анна Адамяк на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. "Ходатайство также касается согласия на задержание и временный арест господина депутата", - добавила она.

"Прокурор установил, опираясь на представленные доказательства, что Зёбро основал и руководил организованной преступной группой", - подчеркнула Адамяк. Она уточнила, что экс-главе Минюста готовятся предъявить обвинения в совершении 26 преступлений по делу о махинациях в Фонде правосудия.

В начале 2024 года кабмин премьер-министра Польши Дональда Туска решил провести расследование предполагаемого использования ПО Pegasus при правительстве партии ПиС в 2015-2023 годах. Первое заседание комиссии состоялось 19 февраля 2024 года. По информации МВД, спецслужбы республики использовали израильское шпионское ПО для прослушивания разговоров свыше 500 польских политиков. По данным следствия, Pegasus был закуплен польскими властями на средства из Фонда правосудия, который находился в ведении Минюста.