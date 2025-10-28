Премьер-министр Дании не может назвать запустивших БПЛА у авиабазы

Метте Фредериксен считает, что выводы по этим инцидентам сделать трудно, так как это часть гибридной войны

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен по-прежнему не может назвать тех, кто стоял за запуском БПЛА у военных объектов в королевстве в конце сентября. Она считает, что выводы по этим инцидентам сделать трудно, так как это часть гибридной войны.

"Я думаю, было бы ошибкой попытаться сделать вывод по всем конкретным операциям или атакам, потому что таков характер гибридной войны, когда противник себя не выдает, когда он нападает на нас таким образом, что практически невозможно сделать вывод на бумаге. Поэтому нам надо сосредоточиться на закономерности, рассматривать все события в Европе, а наши власти будут смотреть на конкретные происшествия. Потому что это часть гибридной войны, очень трудно сделать вывод", - сказала она на пресс-конференции в Стокгольме во время 77-й сессии Северного совета, отвечая на вопрос, существуют ли какие-нибудь новые данные по тому, кто стоит за запуском неопознанных дронов.

При этом Фредериксен утверждает, что в ЕС якобы "видели много примеров гибридных атак", например "с мигрантами на Финляндию и Литву, с саботажами, с кибератаками, с дронами, как в Дании, с дезинформацией, когда Россия пытается дестабилизировать демократические выборы".

В конце сентября в Дании сообщалось о неопознанных дронах у военных объектов, в том числе у авиабазы Каруп, авиабазы Скридструп и казарм в Хольстебро, над несколькими гражданскими аэропортами. В связи с проведением саммита ЕС воздушное пространство королевства было закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября, а США, Великобритания, Финляндия и Польша направили Дании средства борьбы с БПЛА, Германия - около 40 военнослужащих для мониторинга, обнаружения и защиты Копенгагена от дронов, Франция - военный вертолет Fennec и группу из 35 специалистов. Швеция одолжила систему по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (Counter UAS), несколько радаров, НАТО - средства борьбы с беспилотниками.