Глава МИД Молдавии выразил обеспокоенность активностью нового посла России

В отношении статуса российского дипломата Олега Озерова сохраняется неопределенность, отметил Михай Попшой

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой выразил обеспокоенность в связи с активностью нового российского посла Олега Озерова. Об этом он сказал в интервью телеканалу Moldova 1, комментируя поездки дипломата в регионы Молдавии и встречи с политиками на фоне затягивания процедуры аккредитации.

"Он получил согласие принимающей стороны, но еще не аккредитован. В отношении его статуса сохраняется неопределенность. При этом он ведет себя, как будто уже аккредитован, однако следует учитывать дипломатические обычаи и практику. Некоторые его действия не вполне соответствуют этим нормам. Ведь посол, который не вручил верительные грамоты главе государства, имеет, так сказать, ограниченный мандат", - сказал Попшой.

Озеров получил агреман МИД Молдавии и прибыл в Кишиневе 24 октября 2024 года, вручив копии верительных грамот. Он отметил, что с точки зрения международного законодательства это означает, что посол обладает полными полномочиями. При этом церемония принятия верительных грамот президентом Молдавии Майей Санду до сих пор не состоялась. Глава республики откладывает встречу, ссылаясь на якобы недружественные действия российской стороны.

Отношения между Кишиневом и Москвой охладели в 2021 году после прихода к власти Майи Санду и ее Партии действия и солидарности. В 2022 году они значительно ухудшились, когда Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, из Кишинева были высланы десятки российских дипломатов. Как заявлял ранее Попшой, отношения между двумя странами сегодня находятся в самой низкой точке за всю историю. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную риторику, отмечая настрой иметь дружеские отношения с Молдавией и выражая неудовольствие тем, что Запад использует страну в антироссийских целях.