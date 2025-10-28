Литва сделает исключения при закрытии границы с Белоруссией для граждан ЕС

Граждане стран Евросоюза смогут вернуться на территорию сообщества после вступления ограничения в силу

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 28 октября. /ТАСС/. Граждане ЕС смогут вернуться на территорию сообщества в случае закрытия Литвой границы с Белоруссией. Об этом в эфире национального радио LRT заявил министр иностранных дел балтийской республики Кестутис Будрис.

"После закрытия границы пропуск транспорта и людей будет прекращен, однако граждане ЕС смогут воспользоваться исключением", - сказал он. Это исключение, однако, будет действовать лишь в одном направлении. "Граждане стран - членов ЕС смогут воспользоваться возможностью вернуться на территорию сообщества. На выезд исключение действовать не будет", - предупредил министр.

Правительство Литвы может объявить о закрытии границы с Белоруссией 29 октября. По словам премьер-министра Инги Ругинене, к этому вынуждают постоянные инциденты с проникновением на территорию Литвы метеорологических зондов с табачной контрабандой и нежелание властей Белоруссии принимать меры по пресечению таких действий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение властей соседней страны "мелким". По его словам, подобные действия нацелены на срыв III Минской международной конференции по евразийской безопасности.